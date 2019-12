Se billedserie Operasangerinden Andrea Pellegrini, soulsangerinden Christina Boelskifte og jazzsangerinden Sinne Eeg lægger vejen forbi Køge Handels julekoncert.

Stor julekoncert på Torvet

Køge Onsdag - 06. december 2019 kl. 09:35 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang afholdes der en stor julekoncert på Torvet torsdag den 14. december. Koncerten er arrangeret af Køge Handel, og den er sprængfuldt af dygtige kunstnere. Men det er ikke den eneste julegave foreningen har til byens brugere. Julens aktiviteter byder ligeledes på stort luciaoptog og hyggelig julestue i Oluf I. Jensens Gaard.

Den 14. december inviterer Køge Handel og byens butikker alle brugere af byen til en hyggelig julekoncert på Torvet. Koncerten byder på forskellige genre, når tre forskellige artister gæster Køge denne eftermiddag. Dt oplyser Køge Handel i en pressemeddelelse.

Trioen Amazing Christmas åbner ballet med 3 af landets dygtigste sangerinder. Det er operasangerinden Andrea Pellegrini, soulsangerinden Christina Boelskifte og jazzsangerinden Sinne Eeg der i december måned sammen drager ud på en stor juleturné i hele landet, og også ligger vejen forbi Køge Handels julekoncert.

De tre sangerinder har, udover kærligheden til musikken tilfælles, også skrevet og indspillet julesangen »Christmas is here«, til fordel for organisationen TUBA, som hjælper og rådgiver børn og unge fra hjem med misbrugsproblemer.

Koncerten vil også byde på lokale kendisser, når sangeren bag »Jul på Køge Torv« Kim Schwartz går på scenen. Her vil han synge julens kendte klassikere, mens Torvelaugets stadeholdere sørger for den gode torvestemning. Den sidste artist på scenen har også lokale rødder i Køge, og blev kendt for sin medvirken i tv-programmet »Stjerne for en aften« i 2001 som han vandt. James Sampson har været musiklærer på Asgård Skole i Køge, og vil afslutte julekoncerten med sin forrygende stemme.

- Jeg er utrolig spændt på julekoncerten. Jeg synes vi har fået nogle fantastiske kunstnere til byen, og håber det vil bringe folk sammen og skabe en helt særlig julestemning i Køge. Vi skaber aktiviteter ud fra mantraet "Byen hvor vi samles. Jeg håber derfor også at dette vil kunne trække folk til regionalt, så man vil kunne opleve Køge i sine flotteste og hyggeligste juleklæder, udtaler Katja Jensen, Aktivitetschef i Køge Handel.

En anden ny tradition som handelsforeningen også ønsker at indføre, er et stort luciaoptog gennem byen. 50 piger fra gymnastikforeningen Køge Bugt vil starte det flotte optog fra Vestergade, og vil i det begyndende mørke bevæge sig op mod Torvet og videre gennem Nørregade.

Optoget starter klokken 15.00 og forventes at vare cirka en time. Pigerne er fra fem år til 22 år med den 10-årige Anna i spidsen for optoget som Luciabrud. Lucia-pigerne vil få politiassistance af Hjemmeværnet, og som man har kunne læse i pressen tidligere, har Køge Handel fået frivillige til at hjælpe med at sy de 50 luciakjoler, ligesom medlem af Køge Handels bestyrelse Mette Laugesen har flettet de 50 bælter som pigerne får bundet om sig. - Vi er en frivillig forening, og derfor er vi afhængige af frivillige kræfter. Vores medlemmer har deres travleste periode her under julehandlen, og den skal Køge Handel gerne sikre bliver endnu travlere ved de juleaktiviteter vi skaber siger Katja Jensen.

Køge vil emme af jul i weekenden den 14.-15. december, da man i Oluf I. Jensens Gaard er gået sammen om at lave Køges helt egen udendørs julestue.

Overdækningen i gården vil danne rammerne for julestuen og Vinbaren i Køge vil sørge for, at der kan købes hjemmelavet Gløgg. Gymnastikforeningen Køge Bugt vil sørge for salg af æbleskiver og der vil være små boder med salg af hjemmelavet julepynt og kunst.

Børnene vil gratis kunne lave deres helt egen juledekoration ved det kreative værksted midt i julestuen, mens medarbejdere fra Sparekassen Kronjylland vil dele slikposer ud til børnene.

Hammershus Bageri sørger for endnu et hyggeligt værksted for børnene, hvor man kan komme og pynte sit eget honninghjerte, og hos Læssøe vil de mekaniske nisser bringe nostalgien ind i alle voksnes barnlige sjæle.

Julestuen er åben klokken 12.00 til 16.00, og om søndagen den 15. december. Klokken cirka 12.45 vil selveste julemanden kigge forbi sammen med sit Nisseorkester, der holder en lille koncert i gården.