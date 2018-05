Stor åbningsfest med alt dét, naboen ikke har

Se billedserie Der er livlig aktivitet bag facaden hos Vivo Design i disse dage. Foto: Henrik Førby Jensen

Køge Onsdag - 01. maj 2018

Der er livlig aktivitet hos Vivo Design i disse dage. Torsdagens åbningsfest varer fra klokken 16 til 22. Her vil kunderne bliver serviceret med gin & tonic drinks serveret af folk fra firmaet Egoista, ligesom der vil være champagne udskænkning i Frederik Bagger glas. Endelig vil de første 25 kunder kunne glæde sig over en goodiebags af de ekstraordinært gode, forsikrer indehaver Jonas Veggerby.

- Vi har brugt en del energi på at få leverandørerne med på det - men mon ikke det vil være alle anstrengelserne værd, siger han med et lunt smil.

En flyttebil kører derfor i pendulfart mellem to adresser i Køge centrum og Jonas Veggerby og de ansatte arbejder på højtryk for at blive klar til torsdagens åbningsreception. Efter tre et halvt år i Vestergade har butiksindehaveren besluttet at flytte sin forretning til dobbelt så mange kvadratmeter i Brogade.

- Der skulle ske noget nyt. Jeg er ikke sådan indstillet, at jeg bare er tilfreds med status quo. Så enten skulle jeg lukke og finde på noget helt andet eller også skulle jeg finde nogle større lokaler. Vi har brugt noget tid på at finde de helt rigtige lokaler, konstaterer han.

I 11 år drev han HiFi Klubben, der også ligger i Vestergade. Men han havde lyst til at prøve noget nyt, og valget faldt på hans store interesse og design og indretning. Ligesom Hifi Klubben flyttede fra lokalerne, der i dag huser Madam Eclair, gentager historien sig nu med vivvo Design. Det er tid til udvidelse og dermed endnu bedre rammer for at leve op tim ambitojerne om løbende fornyelse og spændende oplevelser for kunderne. Med årene er det lykkedes at slå Vivo Design fast som et godt sted at handle, hvis man er på udkig efter ekstra lækre gaver til fødselsdage, brylllupper og lignende - men iværksætteren har større ambitioner.

- Vi har et slogan, der hedder »alt dét, naboen ikke har«. Det gør vi meget ud af at leve op til. Folk vil gerne skille sig lidt ud og i den nye butik får vi masser af nye småmøbler og brands på hylderne. Der bliver et hav af nyheder. Vi tænker indretningen for kunderne og indretter små miljøer, fortæller han.