Stegt flæsk og persillesovs banede vejen

Vagn Sandfeld tog initiativet til Ølsemagle Mandeklub

Køge Onsdag - 03. april 2018 kl. 18:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Ølsemagle findes en mandeklub for ældre herrer, som har lyst til udflugter og fællesskab med andre mænd. Klubben har eksisteret siden 2013 og er blevet til på initiativ af Vagn Sandfeld. Men starten var en udfordring.

- Først køber man en grund eller et hus, bliver gift og får børn, som så konfirmeres, og imens man betragter, hvordan børnene finder sig til rette og flytter hjemmefra, er man pludselig pensionist og skal finde en måde at gøre tiden interessant på. Fruerne er gode til det, de melder sig til eller opretter en kaffestrikkeklub, men mændene mangler ligesom noget at komme i gang med. Noget de kan samles om, fortæller Vagn Sandfeld.

»En mandeklub må være sagen«, tænkte han og inviterede til første møde i 2011.

- Helt uforpligtende kunne mændene møde op. Så skulle jeg nok få lavet den klub. En plakat i brugsen og en annonce i vores kirkeblad om tid og sted, husker han.

Intvitationen resulterede i én fremmødt herre.

- Det var ikke nok til en klub, så jeg prøvede igen et stykke tid senere, men her kom der slet ikke nogen, fortæller Vagn Sandfeld.

Han gav dog ikke op. Arrangementet skulle foregå i Menighedsplejens regi og det ærgrede ikke bare Vagn Sandfeld, men også formanden for Menighedsplejen, at det var så svært at få gang i mandeklubben. Hun foreslog at bruge nogle af menighedsplejens midler til et arrangement, hvor der blev inviteret på gratis stegt flæsk og persillesovs og en orientering den mandeklub Vagn Sandfeld som medlem af menighedsråd og menighedspleje havde i sinde at starte.

Formanden søgte information fra andre sogne, hvor man har mandeklubber og initiativet blev en kæmpe succes. Stegt flæsk og persillesovs banede simpelthen vejen for mandeklubben.

- Vi inviterede til møde den 27. februar 2013 og der kom cirka 40 herrer og spiste stegt flæsk. De 32 meldte sig ind den første aften. Vi vedtog at mødes om tirsdagen hver 14. dag i lige uger. Én gang om måneden er vi på virksomhed eller museums besøg, som regel arrangeret af et medlem, der tidligere har været ansat eller har kendskab til valgte virksomhed. »Hvad så, når der ikke er flere steder at besøge«, spørger mange - men bare rolig; der er museer og virksomheder nok til mange år fremover, forsikrer Vagn Sandfeld.

Ølsemagle mandeklub består i dag af 74 medlemmer, hvor langt de fleste er aktive, men klubben vil gerne være flere.

Du kan finde en tilmeldings blanket på Ølsemagle Kirkes hjemmeside eller henvende dig til Sandfeld@mail.dk eller på telefon 20226907 eller peter@moris.dk eller 21480967. Alle er velkomne - også selvom man ikke bor i sognet.