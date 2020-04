Stadig nødovernatning for hjemløse

Pladserne er både henvendt til hjemløse borgere i Køge Kommune, der har symptomer på coronasmitte eller som allerede har fået konstateret COVID-19, og til hjemløse der har brug for at leve isoleret på grund af risiko for smitte med COVID-19.

- I Køge Kommune har vi en stærk tradition for at stå sammen og hjælpe dem, der brug for det. Den situation, vi står i nu, giver nogle ekstra udfordringer for dem, der ikke har et sted at sove, så jeg er glad og stolt over, at vi kan tilbyde dem en hjælpende hånd, siger Lissie Kirk, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.