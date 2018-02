Sporty forår hos Skechers

Fra Californien

Skechers blev etableret i 1992 i Manhattan Beach, Californien. I over 25 år er kollektionen vokset til flere tusinde modeller og dækker i dag over et bredt sortiment af sko til mænd, kvinder og børn. Skechers er kendt for stilfuldt og komfortabelt fodtøj, som bliver brugt af millioner af mennesker. Kædens sko er i dag velkendte over hele verden både indenfor livsstils-, mode- og fritidssko, men også som et performance skomærke med super funktionelle løbe-, fitness-, walking og træningssko til ethvert formål.