Sportshaller går over til grøn belysning

Køge Onsdag - 06. april 2020 kl. 09:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Nord Sport Center skifter til energibesparende LED-lyskilder i sine faciliteter og bliver mere grønne, oplyser Køge Nord Sport Center.

Det gælder både Køge Nord Sport Center og Skensved Hallen, som i øjeblikket skifter sine gamle lysarmaturer ud med nye LED-armaturer og forventer en besparelse på over 60.000 KWh pr. år, som er svarende til den mængde energi som 12 parcelhuse bruger hvert år.

Udover en væsentlig besparelse i elforbruget vil kunderne i faciliteterne også opleve en mærkbar forskel, når de går ind i hallerne, da de nye LED-armaturer giver flere LUX end de gamle armaturer.

- Det er ligesom at have fået en helt ny hal. Vi har over det sidste års tid haft stor fokus på at finde mere klimavenlige og energibesparende løsninger. Udover at skifte vores lyskilder til LED har bestyrelsen nemlig også besluttet, at vi i løbet af 2020 skal arbejde på at blive optaget i Green Sports Facility-ordningen, siger centerleder Jim Rasmussen fra Køge Nord Sport Center

Green Sports Facility er et miljømærke særligt målrettet idrætsanlæg. Ordningen er en søsterordning til Green Key, som kendes fra hoteller og følger samme tankegang, principper og kontrolforanstaltninger. Udskiftningen af belysningen er et projekt, der strækker over de næste par måneder. Allerede på nuværende tidspunkt er belysningen i Køge Nord Sport Center - Hal A næsten færdiggjort.

- Vi har et stærkt ønske om at komme til at spille en væsentlig rolle og være et centralt omdrejningspunkt i den fortsatte udvikling af Køge Nord. Jeg ser et stort behov for at optimere og fremtidssikre vores faciliteter, så de kan leve op til de krav og forventninger, vi kommer til at stå overfor i fremtiden, siger formand Poul Henning Vive fra Køge Nord Sport Center.