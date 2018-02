Sanne Kellberg laver stressbehandling for enkeltpersoner og grupper med fire personer. Et behandlingsforløb omfatter typisk 7-10 mødegange.

Send til din ven. X Artiklen: Specialist: Stress skal være som et brækket ben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Specialist: Stress skal være som et brækket ben

Køge Onsdag - 10. februar 2018 kl. 17:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt for mange kender til at have ondt helt ind i hjertet. At blive sur, bitter og irriteret over den mindste ting. Når man oplever helt uforståelige reaktioner hos sig selv, partneren eller en kollega, kan det handle om, at stressniveauet er for højt. Så er der dem, der knokler løs i håb om, at puklen bare lige skal have overstås - så letter tågerne. Andre er bare så trætte, at de gerne sover det meste af 2018 væk.

Mange mennesker oplever symptomer på stress uden at være klar over det. Det, der er blevet hverdagen, generer dem måske, men de tager ikke videre notits af det. Men ændret adfærd og temperament indikerer ofte, at noget ikke er, som det skal være.

Sanne Kellberg er psykolog, og har selv oplevet stress på nærmeste hold.

- Selv om jeg har arbejdet professionelt med stress og psykisk arbejdsmiljø i mange år, blev jeg alligevel ramt. Det viser lidt om, hvor svært det kan være at tackle stress. Mine egne erfaringer fik mig til at undersøge forskellige måder at håndtere stress. Og der gjorde de seneste års forskning om hjernens funktion virkelig indtryk på mig.

De seneste årtier er der sket store landvindinger indenfor hjerneforskningen. Resultaterne giver gode forklaringer på, hvorfor mennesker bliver stressede, og ikke mindst hvad der får dem på rette kurs igen.

Med 20 års erfaring som erhvervspsykolog har Sanne Kellberg stor viden om psykisk arbejdsmiljø, og er vant til at samarbejde med både ledere og medarbejdere om forhold på arbejdspladsen.

- Mit brede branchekendskab gør det let for mig at hjælpe både den stress ramte og arbejdspladsen. Jeg ved, hvordan de fleste arbejdspladser fungerer, og hvad der rører sig derude. Uanset om det er mureren, kontordamen eller direktøren, der har brug for hjælp. Og det har de - for stress oplever alle på et eller andet tidspunkt. Vi håndterer det bare meget forskelligt.

Ifølge WHO er stress blandt de største helbredsmæssige udfordringer i 2020, så der er god grund til at tage stress alvorligt.

Sanne Kellberg arbejder med enkeltpersoner og grupper. Både med face-to-face kontakt og telefonisk konsultation. Særligt sidstnævnte er god for stressede, der kan have svært ved at overskue at skulle ud af døren.

Forskning viser, at øget indsigt i den biologiske forklaring på stress, ændrer oplevelsen af stress, og det reducerer de negative symptomer. Derfor kommer vi rundt omkring baggrunden for stress, og arbejder med konkrete værktøjer, der bringer balance til den stressede hjerne. Ofte kan der ret hurtigt opnås en effekt.

Når man arbejder med en hjernebaseret tilgang, får de fleste hurtigt en oplevelse af at blive sig selv igen. De bliver mere glade, tilfredse og deres kreativitet stiger. Og de bliver til at holde ud af være sammen med igen.

- Ikke et ondt ord om stressramte, men de opfører sig ofte irrationelt, antisocialt og rigide. Ikke efter eget valg men på grund af den stressede hjerne. Samtidigt er de ofte ramt på selverkendelsen, og deres humor, moral og dømmekraft er sat ud af kraft.

- Med en hjerne i alarmberedskab er det svært at gøre andet. Derfor arbejder jeg med at berolige den overaktive del af hjernen, der spotter og reagerer på farer. Og øge aktiviteten i den del af hjernen, der ofte kaldes for kommandocentralen. Den hjælper dig blandt andet med vurdering, planlægning og valg af reaktion i forskellige situationer. Oplevelsen er, at symptomerne gradvist aftager. Humøret ændres i positiv retning; søvnen bliver bedre, og energien stiger. Optimismen øges, og der er mere tillid til, at kunne håndtere oplevelser og udfordringer i livet.

- Jeg ser frem til, at vi får normaliseret stress, så det står på lige fod med et brækket ben. Her er vi ikke i så meget tvivl om, hvad vi skal gøre, og at arbejdsopgaverne skal tilpasses i en periode. Der er i virkeligheden ikke den store forskel. Men fordi vi så gerne vil gøre det rigtige, og er i tvivl om hvad det er, undlader mange at gøre noget overhovedet. Det efterlader den stressramte alene og uden den nødvendige støtte. Det gør situationen meget værre, for det er det stik modsatte, der er brug for.

Se mere på www.hjertekamre.dk.