Spænder over rock, pop og blues

Gruppen The Suspenders spiller for første gang på Hugos musik scene den 18. januar kl. 20.

Repertoiret spænder over rock, pop og blues helt tilbage fra de tidlige 50'ere frem til nutidige radiohits. De fortæller selv, at de elsker at spille Beatles, da de alle er vokset op med deres musik, men sætter lige så stor pris på at spille nogle af de fede radiohits med blandt andre Maroon 5, Ed Sheeran, Alphabeat, Patrick Dorgan, Kings of Leon, AC/DC, Robbie Williams, Burhan G, John Mayer, Lukas Graham, Queen, George Michael og Rasmus Seebach.