Sommerprogram fra Hugo's

Swing, rock og blues samt lidt New Orleans. Alle de forskellige genrer er på programmet, når Hugo´s i Køge åbner gårddørene for sommerens jazzprogram. I år kan du opleve flere friske pust fra musikverdenen. Blandt andet det svenske superband Second Line Jazzband, super bluesband Skars Blues Band samt Tobacco - Danmarks bedste vaskebræt band.

I Køges jazz & bluesgård kan du opleve et swingende møde mellem jazz og blues. De to stilarter smelter nemlig sammen, når bandet Sahra's Blues Band eller for eksempel Sanne Jam kan høres på Hugos sommerscene. Eller blues/rock med bl.a. Gummers INC., Wild Wax Combo, Hans Knudsen Jump Band og Kurt & Kikserne. Sidstnævnte to spiller til Ølfestival den 22. august klokken 12 og klokken 17.