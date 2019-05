Se billedserie Foto: Henrik Førby Jensen

Soldatens gennembrud i køkkenet

Køge Onsdag - 27. maj 2019 kl. 11:16

Menukortet hos Borups nye restaurant byder på en bred vifte af retter. Andreas Kryger og hans team hos Kryger & Co. byder på alt lige fra en almindelig frokostburger eller en flæskestegssandwich til svinemørbrad a la creme med rodfrugtmos til traditionelt smørrebrød, kartoffel-porre suppe. Sågar en croque monsieur.

- Vi skyder lidt med spredehagl, for vi må lige se, hvad folk gerne vil have, siger Andreas Kryger. Det er tirsdag eftermiddag og køkkenet bærer stadig præg af en travl aften og nat ved gryderne - restauratørens arbejdsdag sluttede således klokken syv om morgenen. Så han er måske nok en anelse træt, men glad og tilfreds med en mere end almindeligt tilfredsstillende åbningsmåned i Borup.

- Folk har taget utroligt godt imod os - vi har udsolgt hver eneste aften, fortæller han.

Det er således en god ide at booke bord i forvejen hos den 29-årige køkkenchef og hans folk, som allerede nu er klar til at give sig i kast med åbningen af en ny restaurant i Hillerød. Efter planen med åbning lørdag den 1. juni.

Andreas Kryger er et velkendt ansigt i Borup. Han er opvokset i byen, hvor hans mor driver den lokale boghandler. Efter en karriere i militæret blev han i 2011 hjemsendt fra Libanon og vidste ikke rigtig, hvad han nu skulle lave.

- Der var ikke rigtig brug for en soldat i det private, griner han.

Han valgte at forfølge sin glæde ved at lave mad og tog sig en uddannelse som kok. Udlært fra Restaurant Herthadalen ved Ledreborg Slot i Lejre har han fået det nordiske køkken ind under huden og bruger sine erfaringer til at lave lækker mad til konkurrencedygtige priser i sin nye restaurant. Et koncept som borgerne i Borup altså har taget til sig med kyshånd.

- Jeg er skarpest på det nordiske køkken, men har en voksende interesse for det franske køkken, siger køkkenchefen.

For at vise køkkenets evner og for at give gæsterne en oplevelse arrangerede han for nylig en succesfuld aften med østers på menuen.

- Køgeområdet er et fantastisk sted at åbne en ny restaurant, fordi der er så let adgang til lokalt producerede råvarer. Vores svampe kommer for eksempel fra Skyttegaarden, vores tomater og agruker fra Gartneriet her i Borup og vi har Søbogaard fra Kimmerslev. Og vi er dygtige nok til at danse med de tunge drenge. Jeg er en kok med en kæmpe faglighed stolthed - så priserne går ikke ud over smagen, understreger han.