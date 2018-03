Sølvmedalje til ny tømrersvend

- Casper Frederiksen har i hele sin læretid vist stor interesse for sit fag, og sammen med vores dygtige svende været med på opgaver, der har givet ham en god bred uddannelse, som Casper kan have glæde af i sit virke som tømrersvend hos os. Vi er glade for at Casper forsætter som svend i vores firma, og han kan være med til at give vores mange lærlinge en god uddannelse, fortæller Peter Wium.