Søger Rasmus Klumb bamser til skattejagt i Køge

Køge Onsdag - 07. maj 2020 kl. 17:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

familie Vi kender ham alle. Den søde bjørn i røde smækbukser med hvide polkaprikker, der elsker pandekager og rejser jorden rundt med sine venner. Det er selvfølgelig Rasmus Klump, og nu er han klar med nye eventyr. I weekenden den 23. og 24. maj er der nemlig Danmarks største skattejagt med Rasmus Klump, hvor hele familien kan drage afsted på eventyr og finde skjulte Rasmus Klump-skatteposter. Og til det formål søger Børneulykkesfonden Rasmus Klump-bamser i Køge.

Omdan din adresse til en skattepost

Ingen skattejagt uden et skattekort. Og intet skattekort uden skatteposter! Derfor søges Rasmus Klump-bamser - og andre Rasmus Klump-produkter, tegninger m.m. - til skattejagt med Rasmus Klump, der skal fungere som en skattepost for de små skattejægere. Idéen er, at familier kan omdanne adressen til en Rasmus Klump-post for en weekend ved at placere en Rasmus Klump-bamse i vinduet eller et andet sted på matriklen, så den er synlig fra vejen - eller hænge en Rasmus Klump-tegning på postkassen. Derefter registreres posten, så den fremgår på et digitalt skattekort.

For hele familien

Familier kan drage afsted på eventyr og finde de skjulte Rasmus Klump-skatteposter ved at følge det digitale skattekort, når det passer i løbet af weekenden. Inden skattejagten modtager alle deltagere en sjov opvarmningsvideo og en pakke med en Rasmus Klump-refleksvest inkl. et startnummer til at sætte på maven, en flot medalje samt diplom, når skattejagten er klaret. Formålet er at samle familien om en sjov aktivitet i en tid, der er alt andet end sjov, og hvor familieevents og arrangementer aflyses på stribe.

- Ligesom mange andre arrangører har vi i Børneulykkesfonden også været nødsaget til at udskyde mange af vores arrangementer. Det betyder, at vi ikke kan holde Centimeter Maraton som vi plejer, og derfor har vi igangsat dette initiativ i stedet, som passer til den situation, vi står i lige nu. Det er vigtigt, at vi stadig har noget at samles om, selvom det er hver for sig, fortæller Henriette Madsen, Generalsekretær hos Børneulykkesfonden.

- Vi er glade for, at Rasmus Klump kan være med til at bakke op om et godt formål, og at mange børnefamilier kan komme på eventyr. Vi ved, Rasmus Klump er elsket af børn og godkendt af mor og far, og derfor spiller en stor rolle i mange børnefamilie, siger Marianna Helmer-Gregersen fra Retail & Licensing i Tivoli, der er medarrangør.

Støtter gode formål

Når du og dit barn deltager i skattejagt med Rasmus Klump, støtter I Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. Børneulykkesfonden arbejder for at forebygge børneulykker i Danmark uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse. Læs mere på www.børneulykkesfonden.dk. I støtter også Børneulykkesfondens Legehelte, som arbejder for at skabe mere aktiv leg og bevægelse for de 65.000 børn mellem 1-14 år der hvert år indlægges i Danmark. Læs mere på www.legeheltene.dk.