Skensveds danmarksmester nåede kvartfinalen i Quatar

Skensved 2 i serie 2 mødte på udebane rækkens nummer to - Nyråd 3. I et tæt opgør lykkedes det for Skensved at vinde med 9-5. Før de sidste to holdkampe er Skensved kun to point efter Nyråd 3, der stadig er nummer to i rækken. På Skensved 2-holdet spillede Jørn Mogensen, Danny Larsen, Henrik Mølgaard og Dennis Oreskov.