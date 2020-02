- Vi er stolte over at være nomineret for fjerde gang og have muligheden for at vinde for tredje gang, siger Mette Rostén.

Skal lokalt malerfirma vinde for tredje gang?

Køge Onsdag - 25. februar 2020

Fire nomineringer og to gange vinder som Årets Maler. Det' Maleren i Køge hædres for sit kvalitetshåndværk og har nu mulighed for at vinde prisen som Årets Maler for tredje år i træk.

Det' Maleren i Køge er nomineret for 4. gang til prisen som Årets Maler. Spørgsmålet er, om Mette Rostén og hendes medarbejdere skal løbe med statuetten for tredje år i træk.

Årets Håndværker-priser er håndværkernes Oscar-statuetter. Man anerkendes for god performance, fint kvalitetshåndværk og sublim service, og prisen baserer sig på kundernes egne anmeldelser og en vurdering fra en fagjury. - Vi er stolte over at være nomineret for fjerde gang og have muligheden for at vinde for tredje gang. Det viser, at vores kunder er tilfredse med os, kvaliteten i vores arbejde og vores rådgivning. Vi gør meget for at yde vores kunder en god service og aflevere opgaven til kundens fulde tilfredshed. Alt, hvad vi gør, er altid i den kvalitet, med den timing og til den pris, vi har aftalt, siger Mette Rostén fra Det' Maleren.

Loyale fastansatte Mens mange håndværkere har en mindre gruppe af faste medarbejdere, der trækker vikarer ind, når opgaverne er mange og tiden knap, er medarbejderne hos Det' Maleren alle fastansatte.

- Det giver et sammentømret team, der hjælper og kærer sig om hinanden. Vi er fælles om opgaverne og hjælper hinanden, når der er brug for det. Vi lykkes med det, fordi vores kunder er loyale, bruger os igen og igen og er flinke til at anbefale os i deres netværk. Vores nomineringer og priser vidner også om vores kunders tilfredshed og loyalitet, siger Mette Rostén.

Kvinder i overtal I dag består firmaet af seks svende og tre lærlinge. Kønsfordelingen er nok ret atypisk, for her er det kvinderne, som er i overtal: Syv kvinder og to mænd.

- Jeg kigger ikke på køn, men på kompetencer og gode samarbejdsevner. Det er vigtigt, at teamet fungerer godt sammen, og at arbejdspladsen er et rart sted at være. Sidste år var vi nomineret i kategorien Årets Bedste Arbejdsmiljø, så det betaler sig at prioritere den side også. Medarbejderne mærker det, og kunderne mærker det, tilføjer Mette Rostén.

Det store finaleshow løber af stablen den 2.-3. april i Cirkusbygningen i København. Det' Maleren er nomineret i to kategorier i år:«Årets Maler« og »Årets Håndværkerlærling«.