Sexspecialist flytter til Køge

- Kommunikation! Sæt ord på hvad du har lyst til og ikke har lyst til, hvad du drømmer om og hvad du har brug for. Hvis flere par lærte at kommunikere om deres lyster og behov, tror jeg mange ville være mere tilfredse med deres sexliv. Når det er sagt, er det også meget sårbart at begynde at tale om dette. For hvad nu, hvis jeg har lyst til noget, som min partner synes er mærkeligt eller ulækkert? Hvad nu hvis min partner bliver stødt? Der er også mange, der aldrig har sat ord på deres seksualitet, eller som måske aldrig rigtig har tænkt over, hvad de godt kunne tænke sig.

- Mange af de sexologer, vi kender fra medierne, er ikke særlig godt uddannet, men har gjort sig bemærkede på det sexologiske felts mere kulørte banehalvdel. For eksempel med useriøse råd om, at et blowjob om dagen redder dit parforhold, og at du kan finde din indre mand på et fire-timers »pik-kursus«. Oveni det viser TV mange forskellige reality-programmer, der bruger sex og dyneløft som underholdningstema. I mit virke som klinisk sexolog er jeg først og fremmest psykolog. Min sexologiske uddannelse bygger ovenpå, og gør at jeg er i stand til at hjælpe mine klienter med fokus på helheden. For ét problem står meget sjældent alene, og det er min erfaring, at man er nødt til nysgerrigt at ville se det hele menneske for at kunne hjælpe, påpeger Nina Lildal-Schrøder.