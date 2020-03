Se billedserie Lisbeth-Mikael - press photo 2019 Foto: Daniel Buchwald

Send til din ven. X Artiklen: Sexovergreb i krimiland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sexovergreb i krimiland

Køge Onsdag - 13. marts 2020 kl. 17:31 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aktuelle samfundshistorier med sociale konsekvenser har været den råde tråd i Lisbeth Zornig og Michael Lindholm siden de for fire år siden debutterede med deres første krimi »Bundfald«. Nu er det lokale krimipar i boghandlen med deres nyeste værk »Monsterland«, der blandt andet henter inspiration fra Umbrellasagen og såkaldte »puttemiddage« på nordsjællandske gymnasier.

- Umbrellasagen handlede om en 15-årig pige, der blev drukket fuld og optaget på en video, der efterfølgende blev set af mange tusinde på internettet. Mere end 1000 unge blev sigtet i sagen for at have kigget på videoen. »Puttemiddage« er middage, hvor gymnaisiedrenge på især nordsjællandske gymnasier udvalgte unge piger til middage, hvor de så »fornøjede sig« med pigerne. Nogle kalder det en voldtægtskultur, forklarer Michael Lindholm.

- Ihvertfald en overgrebskultur. En grænseoverskridende kultur på nordsjællandske gymnasier - det syntes vi var interessant. Vi har mødt nogle af de piger, tilføjer Lisbeth Zornig.

- De er blevet groft chikaneret. Nogle har ment, at de har ødelagt noget for andre ved at fortælle om det. Og det har jo også konsekvenser for deres omgangskreds. Det har en dominoeffekt. Vi ville se på, hvad den slags gør ved et samfund, siger Michael Lindholm.

- Hvis man spiller filmen igennem - hvilke konsekvenser kan det så have? spørger Lisbeth Zornig retorisk.

Virkelighedens inspiration

Uden at spoile for meget, tager bogens handling en drejning undervejs, så de jagende pludselig er de jagede. »Monsterland« er parrets femte værk og andet bind i serien om politiassistent Tessa Højmark og den private efterforsker Adam Forsberg. Som alt andet i Zornig/Lindholm bøger er inspiration til de to karakterer fundet i virkelighedens verden.

- Vi plejer at sige, at vi skriver ti procent ved siden af virkeligheden. Vi mødte det her interessante og bemærkelsesværdige par ved et bryllup. Hun er en slank, høj og utrolig smuk kvinde med en stor tatovering ned ad benet. Og så i stilletter, siger Lisbeth Zornig.

- Han er en lille, tæt og lidt tvær type, der dyrker triatlon. Og vi tænkte: »De to må da have nogle problemer med sig selv, verden og hinanden« - og ganske rigtigt, fortæller Michael Lindholm med et fornøjet smil.

Ekspertpanelet

Udover at være forlæg for krimiernes fiktive figurer er parret fra brylluppet i dag en del af Zornig/Lindholms »ekspertpanel«. Formålet er at trække på eksperternes faglige viden for at styrke romanernes troværdighed.

- Ekspertpanelet giver os gode råd og hjælper med at udvikle ideer. Vi er jo hverken sprængningseksperter eller efterretningsagenter. Senest har vi fået kontakt til en agent. En ægte spion, fortæller Michael Lindholm.

»Manden i vandet«

Vandreture i Køge og omegn giver masser af ideer til bøgerne og Højmark/Forsberg har da også - i modsætning til virkelighedens forlæg - relation til Køge. Og en ren Køge-bog er muligvis undervejs. Køge må meget gerne blive den danske pendant til Kurt Wallanders Ystad, mener de to forfattere.

- Vi sad nede ved Køge Havn og spiste en is, da vi så en mand ude i vandet. Og så kom der en båd og samlede ham op. Det er nok at begynde med. Bogen har arbejdstitlen »Manden i vandet«, fortæller Michael Lindholm.

- Og så undersøger vi nærmere. Hvordan sikrer man for eksempel et gerningssted ude i vandet? Der er jo slet ingen grund til at finde på så meget - det er bare at kigge ud af vinduet, tilføjer Lisbeth Zornig.