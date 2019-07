SeniorMad - god hverdagsmad til seniorer og andre travle

Fra 2. august tilbyder Krohns Køkken at levere god hverdagsmad seniorer i Køge. SeniorMad er tænkt til seniorer der ikke har mulighed for eller lyst for at tilberede sin hverdagsmad - de fleste menuer følger cateringfrmaets manuplan for firmaleverencer, hvor der leveres ud til private og firmaer på arbejdspladsen eller privatadressen.

Ideen til konceptet opstod for 1 år siden. Krohns Køkken spurgte ud i sit netværk om folks spisevaner og fandt ud af, at der var et stort, potentielt marked for at levere hverdagsmad til en fornuftig pris. Folk i netværket købte måltidsløsninger/ take away eller gik i gennemsnit ud for at spise et par gange om ugen, men var i stor udstrækning åben for en anden løsning end den ofte forholdsvis dyre løsning at spise ude.