Se billedserie En stille og rolig træningstur udviklede sig til noget af et påske-mareridt for Pernille Dam Lund.

Send til din ven. X Artiklen: Sej Ildsjæl trodser uheld - hun vil til Paris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sej Ildsjæl trodser uheld - hun vil til Paris

Køge Onsdag - 23. maj 2019 kl. 08:31 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 52-årige Pernille Dam Lund fra Køge lader sig ikke slå ud. Trods uheld og medfølgende hjernerystelse trænes der fortsat videre på Team Rynkeby-raceren. Målet er Paris. Alt sammen til fordel for Børnecancerfonden. Den stædige fighter bakkes op af lokale sponsorer.

Køge: Hvad der skulle have været en fornøjelig træningstur sammen med Team Rynkeby Vestegnen-kammeraterne, udviklede sig til et sandt påske-mareridt for 52-årige Pernille Dam Lund fra Køge. Pludselig lå hun nemlig på den hårde asfalt - kastet af sin gule racercykel. Alt var kaos, og der blev hurtigt ringet efter hjælp.

Selvom efterfølgende scanninger har vist, at der er tale om en hjernerystelse og mikroblødning i nakkelappen bagest i storhjernen, lader Pernille Dam Lund sig ikke slå ud. For målet er lysende klart. Pernille Dam Lund vil gennemføre sin mission: At cykle til Paris til fordel for Børnecancerfonden.

Både Pernille Dam Lunds hukommelse og nogle kognitive funktioner er beskadiget, og der skal knokles intenst for at komme tilbage på samme niveau som før uheldet. Det er en kamp i sig selv. Rent arbejdsmæssigt må hun kun »være på« tre timer dagligt de næste måneder.

- Det er jeg ked af, men jeg må samtidig acceptere skæbnen. Heldigvis har jeg fået grønt lys til at cykle, hvis bare jeg tager højde for de mange syns- og lydindtryk undervejs, forklarer den stædige fighter.

Motivationen til at gennemføre turen til byernes by er altså intakt trods det alvorlige uheld. Og holdkammeraternes opbakning giver et godt rygstød.

- Jeg havde ikke kunnet bære, hvis turen til Paris var faldet til jorden på grund af et styrt. Min motivation er stor, jeg elsker at cykle, og jeg sætter pris på det sammenhold, vi dyrker på holdet. Tilbage i min ungdom fik min storebror pludselig konstateret kræft - jeg ved alt om, hvad de familier, vi forsøger at hjælpe, går igennem. Det er skrækkeligt. Jeg var ikke god til at gøre en forskel dengang - det er jeg nu, siger hun.

Alle Team Rynkeby-ryttere forpligter sig til at træne over 2.500 km, være med i fællesskabet og gøre en indsats i relation til donationer. Pernille Dam Lund er til daglig proceskonsulent i BEC, mor til tre og kæreste med Henrik. Sammen bor de i Køge, og det er også her, at Pernille Dam Lund har været - og er stadig - på sponsorjagt. Blandt andet et indlæg i BNI-netværket i januar gav pote.

- Jeg er ovenud lykkelig og taknemmelig for, at murermester Jimmy Jacobsen som den første prikkede mig på skulderen efter mit indlæg - han ville være sølvsponsor, så nu pryder hans logo vores løse ærmer, siger Pernille Dam Lund, der i øvrigt deltager i enhver konkurrence, hun kan finde på Facebook. Alle præmier ryger fluks videre til brug i Team Rynkeby-regi.

Horndrup.nu, Kw Group ApS, Strategen ApS, Ries Fysioterapi og Castus er øvrige lokale virksomheder, Pernille Dam Lund har fået til at bakke op.

Ønsker du som privatperson at støtte Pernille Dam Lund og den gode sag, så er det bestemt muligt. Søg på Pernille Dam Lund via https://collection.teamrynkeby.com/dk/collection.aspx. Pengene går direkte til børn med kritiske sygdomme og deres familier.

- Det er over min fatteevne, at mine gode venner, netværk, bekendte etc. foreløbig har »indsat« over 11.000 kroner via My Collection. Jeg er rørt - og så må jeg sgu knibe ballerne sammen. Jeg skal til Paris, siger Pernille Dam Lund med eftertryk.

Murermester Jimmy Jacobsen har en stille bøn - nemlig at endnu flere Køge-virksomheder vælger sponsorvejen.

- Al ære og respekt til Pernille, hendes holdkammerater og hele Team Rynkeby-konceptet. Jeg er en stolt sponsor, og bare jeg kunne sikre rynke-rytterne medvind hele vejen til Paris. Jeg kan kun love, at jeg klapper, når de kører igennem Køge den 29. juni , siger Jimmy Jacobsen.