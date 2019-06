Se billederne: Flot indvielse af nyt domicil

Se billedserie Mange hundrede gæster deltog i Hovmands Grand Opening. Foto: Jens Wollesen

Køge Onsdag - 20. juni 2019

Det begyndte på en beskeden adresse i Sorø i 1972 og onsdag den 19. juni 2019 var det så blevet tid til at rulle den røde løber ud til festlig indvielse af et nybygget domicil på Sandvadsvej 15A i Køge. En historisk dag for løftevognsvirksomheden Hovmand A/S, der gennem årene er ekspanderet og i dag har 50 ansatte - 38 i hovedafdelingen i Køge og 12 mere i Tyskland.

Det nybyggede teknologi- og innovationshovedsæde er tegnet af PLH Arkitekter A/S til Hovmand A/S og dækker et areal på 3.000 kvadratmeter og rummer produktudvikling, produktion og virksomhedens administration. Ambitioner om fortsat global vækst har ansporet Hovmand A/S til at bygge et nyt teknologi- og innovationshovedsæde i Køge og det var da også en glad administrerende direktør og ejer Søren Hovmand, der modtog de mange hundrede gæster til dagens Grand Opening med et stort smil og et fast håndtryk.

Flytningen af virksomheden til Køge opfylder en række krav, der matcher virksomhedens strategiske målsætninger, forklarede direktøren Køge Onsdag.

- Vi har haft fem kriterier for at vælge Køge: Det skulle ligge centralt, vi skulle tættere på København for at tiltrække folk med de rette kompetencer, vi skulle have mulighed for at etablere et nyt domicil, der skulle være plads til at udvide - og endelig skulle det ikke ligge for langt væk fra Sorø af respekt for de »gamle« medarbejdere, forklarede direktøren for den succesfulde virksomhed, der i år vandt regeringens digitale pris »Årets digitale SMV: Omstilling 2019«.

I mere end 47 år har virksomhedens mobile batteridrevne liftere fremstillet af rustfrit stål og aluminium støttet virksomheder, gjort processer mere effektive, optimeret arbejdsgangen, reduceret sygefravær og reduceret byrden for medarbejderne. Hovmand leverer således løftere til virksomheder inden for sektorer som pharma, kemikalier, fødevarer, industri, detailhandel og service. For farmaceutiske, kemiske og fødevareindustrier tilbydes elektropolerede løftere for at imødekomme de høje krav til sterilitet og nem rengøring.

I Danmark sidder Hovmand A/S tungt på sit marked og virksomheden eksporterer desuden 80 procent af sine produkter til det europæiske marked. Særligt det tyske marked er i vækst og ved onsdagens åbningsfest sørgede herrer i lederhosen og dirndl-klædte kvinder med servering af store fadøl da også for et bayersk aftryk på den gode stemning.

I de kommende år ser Søren Hovmand fortsat Tyskland som et kerneområde for fortsat vækst og udvikling.

- Vi kan ikke komme længere i Danmark og har syv-ottedoblet omsætningen i Tyskland på fire år. Vi har plads til at udvide domicilet her i Køge og det er også meningen - vi præsenterer vores strategi for medarbejderne i morgen (torsdag red.), fortalte han.

Mens faderen H.C. Hovmand var en kendt skikkelse i Sorø, har Søren Hovmand en anden tilgang til jobbet, som han adskiller skarpt fra sit privatliv. Han bor således i Valby og har det fint med ikke - som sin far - at skulle snakke med en masse mennesker, når han for eksempel er ude for at købe dagligvarer. Han er dog interesseret i, hvad der sker i Køges erhvervsliv.

- Vi har endnu ikke kigget på, hvad der sker lokalt i Køge, men det skal vi til at finde ud af, sagde han i en pause mellem håndtryk og ordvekslinger med de mange hundrede gratulanter, der kunne forsyne sig med små kanapéer, bobler og kolde øl og vand i det bagende solskin.