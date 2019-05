Se billedserie Den bare 14-årige Hanne Bergstrøm (nummer 64) kom først over stregen på den korte distance. Foto: Anders Ole Olsen

Se billeder: Stor reportage fra Sportmaster Kvindeløb 2019

Køge Onsdag - 23. maj 2019 kl. 14:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løbsrekorden stod for fald ved det 14. Sportmaster Kvindeløb, som onsdag aften blev afviklet i Solgaardsparken. En let vind og en temperatur omkring de 10-12 grader gav perfekte forhold for de knap 600 friske kvinder, der stillede til start.

Som ved de foregående 13 løb var hyggen blandt løberne dog hovedsagen og allerede inden startskuddet lød for deltagerne på 4,4 kilometer ruten giv snakken lystigt blandt de kolleger, venner og familiemedlemmer, der havde sat hinanden stævne i parken. Samtidig havde de frivillige fra Valløby Motion travlt med at dirigere biler på plads på parkeringsområdet, gøre boden med vand og frugt til løberne klar og indtage positioner ude på ruten.

En løbsdebutant trippede omkring i startområdet i selskab med sin far. Den 13-årige Freja Frandsen bor i Strøby og spiller fodbold hos AIK Strøby. Tilmeldingen til løbet var hendes egen ide, understregede hendes Richard.

- Jeg så et skilt oppe på min skole om løbet og så så jeg en kvinde, der havde en t-shirt på fra kvindeløbet. Og så fik jeg bare lyst til at være med. Jeg glæder mig. Jeg er lidt spændt lige nu, sagde hun.

En stolt far var dog sikker på, at løbet nok skulle gå fint.

- Det er så flot, at Freja på eget initiativ har interesseret sig for løbet og har tilmeldt sig. Det er jeg fuld af beundring for, sagde Richard Frandsen, der iøvrigt selv er aktiv motionsløber med 18 marathonløb bag sig.

Så snart startskuddet lød for 7,5 kilometer løbet stod det klart, at sidste års vinder havde tænkt sig at gentage sejren. Sylvia Kiberenge førte suverænt fra start og kom i mål i ny løbsrekord: 26 minutter og 10 sekunder. Anne Holm blev toer i tiden 27,13 og treer blev Maria Greis Brandt i tiden 29,50. Med den nye løbsrekord skar Sylvia Kiberenge hele 14 sekunder af sin egen rekord og var knap nok forpustet, da Køge Onsdag umiddelbart efter fangede hende for en kommentar.

- Der var lidt blæst ude på ruten, men ellers gik det fint. For mig er det ligesom at træne, lød det med et stort smil fra vinderen.

Den kenyanske løber har boet i Danmark siden 2012. Hun kommer ikke sovende til sin imponerende form - hver eneste uge løber hun et sted mellem 180 og 200 kilometer og deltager jævnligt i internationale konkurrencer for løbeklubben Sparta. Derudover studerer hun på VUC i Køge og vil gerne være småbørnspædagog. Favoritdistancen er marathon og motionsløbet i Solgaardsparken er ren hygge for hende.

- Jeg kan godt lide at deltage i kvindeløbet, for jeg er også en del af Køge. Det er godt for området med den slags løb og jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere andre til at løbe, pointerede den 29-årige vinder.

På den korte distance kom den bare 14-årige Hanne Bergstrøm først over stregen i tiden 19.13 - tæt fulgt af Lise Tølstrup Mollerup og med Hanne Steen Andersen på tredjepladsen.

- Det var rigtig godt. Lige i starten var der én foran mig - ellers førte jeg hele vejen, lød det fra den glade vinder fra Klippinge.

Også Freja Frandsen kom fint gennem distancen - og har mod på at stille op igen til næste år.

- Helt sikkert. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var hårdt. Der var meget vind på den åbne vej ved tankstationen, men det gik fint, sagde debutanten, som kom i mål i den flotte tid 37,10.

Og så var det igen tid til at hygge og at indtage medbragt mad, pølser fra Kok med Kul på samt øl vand og vin fra Solgårdsparkens Venner i godt selskab.

Sportmaster arrangerer sit årlige kvindeløb i samarbejde med Valløby Motion, Craft, DAGBLADET samt Køge Onsdag.