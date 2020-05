Sangkrammere til børnehaven

I Daginstitutionen Valmuen fik både børn og voksne den 1 maj et syngende kram fra den lokale sangerinde Maria Bonnet Høyer, der i disse Corona tider uddeler de syngende kram til personer, der yder en særlig indsats, eller en person der er ensom for eksempel på et plejehjem eller hospice. Det var den daglige leder af Valmuen Betina Baden der på facebook havde set Maria Bonnet Høyers tilbud, og hun slog til med det samme.

- Medarbejderne i Valmuen yder i disse tider, en helt særlig indsats for forsat at drage omsorg for børnene indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det ville jeg gerne anerkende dem for at lykkes med, siger Betina Baden, daglig Leder i Valmuen.