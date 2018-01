Kvinder er bedre til at overholde parkeringsreglerne end mænd, fremgår det af pressemeddelelsen fra EasyPark.

Sådan slipper du for p-stress

Køge Onsdag - 09. januar 2018

De nye parkeringsregler i Køge er netop trådt i kraft, så nu skal bilister være særligt opmærksomme, når der skal betales for at parkere bilen. Anvender man en betalingsapp i stedet for kort eller mønter, kan man starte, stoppe og forlænge sin parkering direkte fra mobilen, oplyser Easypark i en pressemeddelelse.

- Med EasyParks betalingsapp kan man også nemt se, hvilke regler og takster der gælder i et givent parkeringsområde. Parkering har været et stort debattema i Køge de seneste måneder og år. Nu er byrådet enige, og 2. januar trådte de nye regler for parkering og parkeringsbetaling i kraft. Vil du slippe for parkeringsstress, så brug en betalingsapp, som hjælper dig med både at følge reglerne og betale den rigtige takst. Med de nye parkeringsregler i Køge Kommune er der forskellige tidsbegrænsninger, takster og diverse beboer-, dags- og månedslicenser. I nogle parkeringsområder har enkelte p-pladser særlige regler, så man skal holde tungen lige i munden for ikke at miste overblikket og risikere en dum p-bøde. Betalingsappen EasyPark har derfor kortlagt alle byens p-pladser med betaling, så hvis man bruger appen, får man vejledning om både regler og takster på den p-plads, man befinder sig på, skriver Easypark.

Pressemeddelelsen citerer landechef Bernd Reul:

- Med de nye parkeringsregler i Køge skal man som bilist være mere opmærksom end ellers, når man skal parkere. Hvis du vil være sikker på at overholde reglerne, der gælder for en given p-plads, så er den smarteste løsning at bruge vores betalingsapp. EasyPark-appen viser, hvor du må holde, og hvor meget man skal betale for at parkere i det pågældende område. For at hjælpe bilisterne mest muligt har vi opmålt parkeringsområderne med betaling i Køge ganske nøje. EasyPark er din bedste ven, når du skal parkere - og appen kan også bruges på byens private p-pladser med betaling. Vi hjælper med regler og gør det nemt for dig at styre betalingen præcist via mobilen.

Selvom det kan være forvirrende med de nye parkeringsregler, så er det nu en gang kommunen, der udstikker reglerne til gavn for alle, konstaterer EasyPark. Ifølge en undersøgelse, som YouGov har foretaget for EasyPark, bryder hver femte danske mandlige bilist alligevel bevidst parkeringsreglerne - og de gør det i håbet om, at de nok ikke bliver taget i at parkere ikke-tilladte steder eller uden at betale.

Det er i højere grad mænd (21 procent) end kvinder (14 procent), der bevidst overtræder reglerne.

- Det kan blive særligt kostbart at være mand i Køge med de nye parkeringsregler. Vi opfordrer både mænd og kvinder til at downloade vores lille hjælper, så det er let at betale, og ingen behøver at betale unødigt meget, siger Bernd Reul.

EasyPark kan bruges til at betale for parkering i alle danske byer med parkeringsbetaling. I alt kan appen bruges i knap 700 byer fordelt på 11 europæiske lande.