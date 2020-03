Så er »billetsalget« i gang til hjemmeværnsforeningens forårskoncert

Forårskoncerten, der løber af stablen lørdag den 2. maj klokken 14 på Teaterbygningen i Køge, står i befrielsens tegn. Koncerten er derfor samtidig udnævnt til også at være en »Befrielseskoncert«. Koncerten er i øvrigt blot én af Hjemmeværnsforeningens 6 dages aktiviteter til markeringen af 75-året for Danmarks Befrielse.

Det er lykkedes foreningen at få musicalstjernen Sandra Elsfort til at være solist ved koncerten. Den musikalske ledsagelse leveres af 35 musikere fra Hjemmeværnets Musikkorps København under ledelse af dirigenten, Steen Nikolaj Hansen.