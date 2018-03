Risiko for større viden om karma

Det skal handle om karma, når Køge Bibliotek torsdag den 5. april klokken 19 på ny afholder Tænkepause med forskere fra Aarhus Universitet, der formidler deres viden og ikke mindst deres begejstring for deres fagområde. Karma er ved at erobre verden. Dog i en noget nedskrevet udgave. For i den indiske originaludgave er karma nærmest matematik for viderekomne, hvor målet er engang at undslippe en ellers uendelig række af genfødsler.