Igen i år kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 1. september.

Send til din ven. X Artiklen: Red Barnet søger indsamlere mod mobning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Red Barnet søger indsamlere mod mobning

Køge Onsdag - 09. august 2019 kl. 10:13 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver eneste dag bliver børn og unge udsat for mobning på nettet. Nogle gange går det helt galt, når meget private og dybt krænkende billeder og videoer bliver delt. En ud af ti unge i Danmark er blevet mobbet på nettet inden for de seneste par måneder, oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse.

I Køge kommune svarer det til, at cirka 700 unge mellem 9 og 18 år inden for de seneste par måneder for eksempel har fået grimme beskeder på Facebook eller har delt pinlige billeder på nettet uden tilladelse. For nogle af de børn, det går ud over, kan det give ar på sjælen - og særligt et digitalt overgreb kan føles som et overgreb uden udløbsdato, fordi billederne kan blive ved at dukke op.

Søndag den 1. september samler Red Barnet ind til de udsatte børn, der har allermest brug for det - både i Danmark og ude i verden, hvor krig og konflikter lige nu slår flere børn ihjel end nogensinde. Samtidig benytter Red Barnet anledningen til at gøre danskerne opmærksomme på de alvorlige konsekvenser ved mobning og krænkelser på nettet, som børn og unge oplever herhjemme.

Men Red Barnet mangler indsamlere i Køge og omegn.

- Vi bliver alt for ofte kontaktet af unge, som er fortvivlede og bange, fordi de er blevet krænket på nettet. De fortæller om en hverdag fyldt med frygt og søvnløse nætter. Nætter, hvor de græder sig i søvn og er bange for, hvad morgendagen bringer af kommentarer både i skolegården og på sociale medier. Det er bl.a. de børn og unge, vi gerne vil hjælpe ved årets landsindsamling, så vi ikke får generationer med ar på sjælen, fordi de ikke kan få hjælp til deres bekymringer og ubehagelige oplevelser på nettet, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Pengene fra årets landsindsamling går bl.a. til det forebyggende arbejde med krænkelser af børn og unge online og til Red Barnets arbejde for de børn og unge, der allerede er blevet mobbet eller krænket, og som har brug for hjælp.

Et klik kan have konsekvenser for et helt ungdomsliv

Mobning på nettet rammer lige så hårdt som mobning i skolegården, og det har virkelige og alvorlige konsekvenser for alt for mange børn og unge. Selvom det kun tager få sekunder at dele et billede på nettet, kan den efterfølgende angst og ensomhed følge et barn gennem hele livet. Med blot et enkelt klik kan et helt ungdomsliv være ødelagt.

- Vi ved, at mange børn og unge oplever store barrierer for at få det fortalt, hvis de oplever krænkelser online. De synes, det er pinligt, og de er bange for, om det er deres egen skyld. Derfor er det vigtigt at tage dialogen om livet på nettet løbende og fortælle dem, at det aldrig er deres egen skyld, hvis de oplever en krænkelse på nettet. Samtidig er det også vigtigt, at vi fortæller børn og unge, hvor de kan søge hjælp, hvis det er for svært at tage snakken med mor og far som det første, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

I Red Barnets rådgivning SletDet hjælper professionelle rådgivere børn og unge, som har brug for hjælp til digital mobning eller krænkelser.

Johanne Schmidt-Nielsen fortsætter:

- Ingen børn skal stå alene i den slags svære og uoverskuelige situationer. Derfor rækker Red Barnet ud og opfordrer til, at man melder sig som indsamler søndag den 1. september 2019, så vi sammen kan gå til kamp mod mobning og krænkelser på nettet.

Få indsamlingsbøtten sendt til døren

Red Barnet har gjort det enkelt at være indsamler. Igen i år kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 1. september.

Jo flere frivillige indsamlere, der går på gaden i Køge og omegn, jo flere børn kan Red Barnet nå ud til på skoler og på den måde hjælpe flere af dem, der har fået delt et billede eller en video mod deres vilje, skriver Red Barnet.