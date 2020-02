Artiklen: Reception for ny forpagter

I mellemtiden har Simona Nygaard nået at blive Året Damespiller i Næstved og har desuden de seneste tre år været forpagter af Fuglebjerg Hallens Cafeteria. Forpagteren fortæller, at hun vil komme med mange nye ideer til Skovbo Golfklub - blandt andet nye menuer og priser. Hun håber, at golfspillerne vil støtte op omkring caféen. Starten markeres på dagen med en reception.