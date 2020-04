Se billedserie Håbet er - med forehold for myndighedernes regler og risiko for forbud - at afvikle Radio Køge Open Air onsdag den 2. september. Foto: Henrik Førby Jensen

Radio Køge Open Air 2020 i støbeskeen

Køge Onsdag - 30. april 2020 kl. 13:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge er klar til at åbne årets årlige højdepunkt onsdag aften med den traditionelle hitparade Radio Køge Open Air - der sigtes efter datoen onsdag den 2. september med forbehold for gældende regler og et eventuelt forbud.

- Vi er klar med Danmarks største onsdagsfest på Danmarks smukkeste torv til Danmarks største gratis festival! Det er med stor glæde, at vi sammen med Radio Køge igen i år kan afholde Radio Køge Open Air. Vi gør naturligvis opmærksom på, at vi følger alle myndighedernes gældende regler. Så hvis såfremt forsamlingsforbuddet forlænges, vil vi naturligvis aflyse festugen.

Sådan skriver Køge Festuge - og direktør for Radio Køge Carsten Mogensen er spændt og optimistisk.

- Radio Køge Open Air bliver måske den første koncert ved genåbningen af Danmark- det kunne da være fantastisk. Vi vil da være glade og stolte over at være med til at genåbne Danmark på en positiv måde, udbryder radiodirektøren med henvisning til det forbud mod koncerter og større forsamlinger, som Folketinget foreløbig har vedtaget indtil udgangen af august.

Usædvanlig situation

Selvom situationen er speciel, vil rækken af minikoncerter ligne sig selv ved Radio Køge Open Air, der i så fald bliver den officielle åbning af Køge Festuge 2020.

- Vi er helt bevidste om, at vi er i en udsædvanlig situation og at vi fortsat skal være forsigtige. Den særlige situation vil helt sikkert blive omtalt og markeret, men vi går efter det velkendte koncept med en stribe kunstnere, der hver især spiller tre-fire hits på Torvet. Hvis vi ikke må gøre det på den måde, må vi jo tænke i alternativer, siger Carsten Mogensen,

Første stjerne på plads

Usikkerheden omkring afviklingen af Køge Festuge 2020 har naturligt medført, at Radio Køge er en del uger bagud i forhold til planlægningen af koncerten. Radioen har dog holdt linjen varm til flere kunstnere i tilfælde af, at festugen kunne gennemføres trods coronakrisen. Nu er det for alvor blevet tid til at trække i arbejdstøjet.

- Vores musikchef Martin Andersen arbejder på højtryk for at afsøge mulighederne og vi har allerede - stort set - en aftale på plads med ét stort navn, fortæller radiodirektøren, der dog endnu ikke vil afsløre navnet på kunstneren.

Lad os stå sammen

Økonomisk forventer Carsten Mogensen af Radio Køge Open Air 2020 med gode sponsorers opbakning kommer til at kunne matche sit normale budget Han er taknemmelig for, at en ny sponsor har meldt sig på banen til Radio Køge Open Air og håber også på velvilje og opbakning fra det øvrige lokale erhvervsliv.

- Vi er glade for, at Spar Nord støtter os som ny sponsor og håber, at både køgensere og erhvervs- og handelslivet vil være med til at markere, at vi her i Køge kan holde en god fest - også i en svær tid.

Carsten Mogensen opfordrer desuden køgensere til at støtte Køge Festuge ved at bruge 100 kroner på en folkeaktie, som kan købes via VisitKøge og vielskerkøge.dk.

- Lad os stå sammen om at skabe en god festuge trods de særlige omstændigheder, opfordrer en optimistisk radiodirektør.