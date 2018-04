Her et billede fra sidste år, hvor der blev dyrket qigong i Rønnebælsholm have lidt syd for Næstved. Nu kommer turen også til Køge.

Prøv Tai Chi og Qigong

- Qigong er en fantastisk motionsform, som kombinerer fysisk og psykisk træning. Energibanerne åbnes og hele kroppen iltes. Vi træner vejrtrækning og bevidsthed. En meget afslappende for form motion, som styrker og opløser blokeringer i krop og sind. Øvelserne er så tilpas rolige og nænsomme, at alle kan være med og hvis man har skavanker, kan øvelserne justeres og anvendes som genoptræning, fortæller Merethe Svahn Hansen.

I Kina anvendes Qi Gong i enhver form for behandling. Kinesisk sundhedsvæsen er meget fokuseret på forebyggelse og vedligehold - det er vi ikke i den vestlige verden på samme måde. Qigong er en del af TCM = Traditionel Chinese/Kinesisk Medicin, som handler om, at skabe balance og harmoni i krop og sind så alle organer og celler fungerer optimalt. I Danmark begynder Qigong så småt at poppe op, mens man allerede i Sverige undersøger muligheder for at anvende Qigong i genoptræning efter operationer og som behandling af stress.