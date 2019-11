Se billedserie Tanja Nystrup (tv) og Dorte Øskov har klare roller i N&Ø-universet.

Pitch med høj energi

Køge Onsdag - 22. november 2019 kl. 12:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Iværksættercaféen i CAMPUS Køge handlede i november udgaven om pitch, ide og test. Iværksætter og Sparringspartner, Tobias Thomas bød velkommen og præsenterede dagens case ved Tanja Nystrup og Dorte Øskov. Deres veje ind i tilværelsen som selvstændige flettede sig på forunderligste vis sammen ved et tilfælde. Tanja Nystrup fandt det svært at gå i skole. Hun stavede ikke så godt, men som det energibundt hun er, fandt hun sin vej til succes. Hun mødte Dorte Øskov, som var flyttet fra Fyn og havde droppet ideen om at blive politimand. Hos Bestseller lærte de hinanden at kende - og fik uvurderlig indsigt i hinandens stærke og svage sider - på en sjov arbejdsplads, hvor de lagde mange timer.

De ville gerne give deres stærke team egne ben at stå på - og deres vej fra CPR til CVR åbnede sig med tøjbutikken N&Ø i Køge - et eventyr, som nu har rundet ti år. De fortalte om deres op- og nedture, deres succes på sociale medier og værdien af at være Tanja og Dorte - heri rummes deres nøgle til succes.

Tanja Nystrup står til daglig for det digitale univers med onlineshoppen, mens Dorte Øskov er i den fysiske butik - men de har erfaret på den hårde måde, at de skal have jævnlig kontakt for at være »in sync« med hinanden - det sker ved, de er sammen i butikken minimum her fjortende dag - og hver uge mødes de med deres personlige træner, som flytter deres fysiske form og sikrer dem høj energi og glæde til arbejdet - til gavn for deres gæster og familien af medarbejdere.

Der var høj deltagelse og god stemning ved cafeen, som denne gang blev afholdt på Videnstrappen på Køge Handelsskole. Det var tydeligt, at Tanja Nystrup og Dorte Øskovs fortælling appellerede til publikummet, som stillede nysgerrige og opklarende spørgsmål til makkerparret bag N&Ø.

Dernæst fik Sparringspartner Jørgen Johansen ordet og indsatte tilhørerne i hvordan man pitcher. Som iværksætter er træning af pitch en nødvendighed - for eksempel hvis der skal rejses kapital fra bank eller investor.

- Det er ikke blot et spørgsmål om a have ordet i sin magt, pointerede Jørgen Johansen.

- Det handler mindst lige så meget om indtryk - og det første holder som bekendt oftest langt. Fysisk fremtoning, et ordentligt håndtryk og psykologi spiller ind - og det er vigtigt at være sig bevidst om. Oplægget førte over i laps, hvor tilhørerne selv kunne træne pitch overfor dagens oplægsholdere og de øvrige fremmødte sparringspartnere - enten kunne man afprøve en pitch eller man kunne få konkrete indspark til hvordan disciplinen gribes an.

Næste iværksættercafe i serien fra CPR til CVR er 10. december og her er emnet netværk. Et endeligt program og sted præsenteres snarest muligt

Initiativet er et samarbejde mellem partnerne i CAMPUS Køge, Connect Køge, Køge Bibliotekerne og foreningen Sparringspartnerne. Caféerne foregår som »drop in« fra klokken 14.00 til 16.00 på Køge Handelsskole.