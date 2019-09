Ping Vin & Spiritus med Sugar Pilots og Early Birds

På markedsdagen starter han salget af billetter til dét, han betegner som »Køge og Midtsjællands største spirtusfestival«. Her vil Ping vin & spiritus præsentere deltagerne for et langt større udvalg, end han har mulighed for til daglig i de hyggelige rammer i Vestergade. Udover spiritus vil der således og så være et udvalg af vine.

- Det foregår i rishøj Idrætscenter den 23. november og ved markedsdagen sælger jeg billetter til Early Bird pris. Vi importerer over 2000 forskellige slags spiritus og har et af Danmarks største udvalg af og glæder os til at præsentere mangfoldigheden for deltagerne. Vi har selvfølgelig de mest gængse og populære ting som gin, og rom, men også tequila, whisky og cognac - you name it. Man får mulighed for at smage nogle produkter, som man måske ikke lige ville vælge at købe af sig selv - der er noget for enhver gane og meget for de nysgerrige. Og det ligger fem minutters gang fra Køge Nord Station, påpeger Kim Andersen.