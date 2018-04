Performance og sportscafe

Performancekunstneren Molly Haslund har igennem to uger arbejdet intensivt med en gruppe lokale unge performere fra Tapperiet og Ungdomsskolen om at skabe performancen Turnering. Publikum vil blive inviteret indenfor i sportscafeen, hvorfra de live på storskærm kan følge sportsbegivenheden, der udspiller sig i rummet ved siden af. Efter performancen vil den unge pop/hip-hop duo »Tre To En« spille et til dagen skræddersyet DJ-set bestående af alt fra gammelt garage house over world musik til numre fra duoens egne plader.