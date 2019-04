Se billedserie Indehaver Ronny Salomonsen ved det nye isudsalg. Foto: Henrik Førby Jensen

Paradis Is på marinaen

Køge Onsdag - 18. april 2019 Af Henrik Førby Jensen

Fra i dag får gæsterne på Køge Marina mulighed for at købe sig en is direkte fra paradis. I forvejen ejer Ronny Salomonsen Paradis Is i Brogade - og nu altså også et udsalg på marinaen.

- Det er faktisk et ønske fra kunderne. Rigtig mange har spurgt, hvorfor jeg ikke har en isbutik ved vandet, fortæller han.

Ligesom i Brogade har kunderne mulighed for at vælge mellem alt fra is i vaffel og bæger og forskelig slags frappé til iskaffe, dessertis eller et Rasmus Klump bæger til de små.

I forvejen har Køge Marina flere mulighed for at købe is, men Ronny Salomonsen påpeger, at Paradis Is kan noget helt særligt.

- Vi tilbyder hjemmelavet og frisklavet is hver dag og vi laver gerne is efter kundens ønske. Jeg for eksempel lige snakket med en kunde, der brændende ønsker sig en is med peanutbutter og jeg har lovet ham, at den laver vi, fortæller ismageren.

Han lægger også vægt på at følge med tiden og laver derfor sine is af økologiske kvalitetsprodukter og har eksempelvis plantebaseret jordbær sorbet icesmoothies og en amarena chokolade planteshake på menuen.

- Vi slår hårdt på kvaliteten - vi bruger de bedste råvarer fra hele verden. Vores mælk, fløde og sukker er økologisk og vi er gået skridtet videre og laver is på havredrik. Det gør, at vores sorbet bliver cremet som en flødeis og vi laver det på friske frugter. Lige nu er det blodappelsin, men det skifter efter årstiden, forklarer han.

Han lover iøvrigt kunderne, at han igen i år laver sidste sommers helt store hit.

- Det gik helt amok med romkugleisen sidste år og vi kommer også til at lave en påskeæg is i år, fortæller han.

Ronny Salomonsen forventer, at Paradis Is på Køge Marina får åbningstider fra klokken 11 til 21 i højsæsonen.