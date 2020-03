Pænt farvel til en lokal legende

Ganske vist havde han som så mange gange før lokket med ekstraordinære tilbud fra Wika Menys fem største leverandører, men for de fleste af kunderne handlede det fredag og lørdag først og fremmest om at sige pænt farvel og mange tak til forretningens »vinkonge« Mogens Hvid, der lørdag havde sin sidste arbejdsdag Gymnasievej efter 47 år i butikken. Mogens Hvid er blandt meget andet manden bag Wika Menys populære vinfestival, der hvert år samler ialt 4000 vininteresserede gæster over fire dage og mon ikke den foretagsomme og lunefulde jyde nok skal finde masser af ting at tage sig til - også selvom han nu er gået på pension.