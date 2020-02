Se billedserie Foto: FROM

På fotosafari med far på slæb

Køge Onsdag - 20. februar 2020 kl. 15:14 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil gerne lære jer at sige noget med de billeder, I tager, fortæller Marine Gastineau.

I et lokale på KØS er ni børn og deres forældre samlet. De har taget imod tilbudet om at blive bedre til at tage billeder - ikke med mobilen, men med et rigtigt kamera.

Det er non profif-organisationen Turning Tables, som er i Køge for at inspirere de unge til at søge de gode motiver gennem linsen.

Marine fra Turning Tables er god til at motivere børnene og fange deres opmærksomhed. Og det bliver bestemt ikke kedeligere, da børnene får et kamera i hånden og straks begynder at skyde løs. Her må forældrene agere fotomodeller. Det plejer jo nok at være omvendt!

Blandt de fremmødte er David Rasmussen fra Solrød sammen med døtrene Cassandra på 8 år og Vanessa på 10.

Det er tydeligt, at det langt fra er første gang, de har et kamera i hånden. Med tydelig rutine får far David besked på at kigge ind i kameraerne. Han adlyder naturligvis fotografernes ordre med et smil, mens der bliver knipset løs.

Men dagens opgave er ikke at forevige faderen. Der er skam helt fastlagte opgaver, som børnefotograferne skal løse.

- I får fire opgaver. Find en masse f.eks. gule farver, find gentagelser og hoveder, hvor vi ikke må se ansigterne på billederne, forklarer Marine.

Og så er det ellers afsted ud på opgave.

Cassandra og Vanessa bliver i første omgang inde på KØS, hvor de hurtige finde en masse røde farver og derefter gentagelser. Det er et rækværk, som fanger der blik.

- Vi tager selv billeder derhjemme, fortæller pigerne, mens øjnene flakker rundt for at finde næste motiv.

- Jeg synes bare det er sjovt, at tage billeder. Men det skal helst være mennesker. Så kan de lave alt muligt, og så bliver billederne gode, forklarer Cassandra.

Efter mange skud i kameraet på KØS, går turen ud i byen, hvor fotosafarien fortsætter - med far David som det tynde øl!