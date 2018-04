Overflødighedshorn af klassiske pianister

Igen i år kan musikskolen præsentere et overflødighedshorn af dygtige klassiske pianister, som har det til fælles, at de enten har gået eller går på Køge Musikskole og MGK kurset samme sted. Andreas Thrane, der nu studerer ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, spiller to satser fra Mozarts klaverkoncert nr. 23 i A-dur. Andreas' studiekammerat, Jonathan Siahaan, spiller 2. og 3. sats fra den berømte Tschaikowsky klaverkoncert. De to pianister skiftes til at spille orkesterstemmen til hver sin klaverkoncert.