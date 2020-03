Der er mulighed for at opleve det episke værk, The Wall, med Scandinavian Pink Floyd Project.

Oplev The Wall live

Sidste år markerede 40-året for Pink Floyds superalbum The Wall.

The Wall er en absolut rockklassiker, et konceptalbum og et dobbeltalbum. Et album med teatralske og dramatiske virkemidler. Et album der har solgt 20 millioner kopier og betydet meget for mange. SPFP vil også spille udvalgte hits fra resten af Pink Floyds bagkatalog.