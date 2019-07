Se billedserie Footjuggling er en del af åres show. Foto: Rud Kofoed

Send til din ven. X Artiklen: Oplev Baldonis flyvende cirkus i Herfølge og Tureby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oplev Baldonis flyvende cirkus i Herfølge og Tureby

Køge Onsdag - 23. juli 2019 kl. 13:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirkus Baldoni glæder sig til at byde velkommen til sæson nr. 17, hvor de traditionen tro gæster Herfølge og Tureby. Søndag den 4. august klokken 15.00 gæster de Herfølge. Her rejses teltet på Stadionparkeringen, Vordingborgvej. Onsdag den 28. august klokken 18.00 gæster ankommer cirkus til Tureby til sæsonens sidste forestilling. Her rejses teltet på Cirkus Baldoni´s vinterkvarter, Ulstrup Bygade 12.

Højt at flyve

Årets forestilling står i flyvningens tegn. Cirkus Baldoni´s direktør har en meget stor passion for flyvning og er selv en erfaren pilot. Denne passion ønsker han at dele med sit skønne publikum.

Cirkus Baldoni har derfor valgt at kalde årets forestilling for Højt at flyve - men bestemt ikke dybt at falde, understreger Baldoni og fortæller:

- I årets forestilling skal publikum opleve en palet fuld af fantastiske artister specielt udvalgt til at give jer kære publikum en oplevelse i absolut særklasse. I årets forestilling tager luftkaptajn Baldoni Jer med på en flyvende rundrejse til fjerne destinationer og nære egne.

- I skal hele vejen fra Danmark med vores super illusionist, til så fjerne egne som Japan hvor I møder vores fantastiske linedanserinde. På vejen slår vi et smut forbi Tjekkiet hvor I møder vores charmerende jonglør. Vi runder Texas, hvor I skal opleve et nervepirrende lasso og knivkaster nummer. Herfra drager vi så den lange vej til Etiopien hvor vi har hentet to fantastiske unge mænd med stor charme, lækkert hår og masser af selvtillid.

- En tur til den grønne Ø Irland bliver det også til. Her vil I blive draget af vores underskønne riverdansende fodjonglør. Med sig på turen har luftkaptajn Baldoni naturligvis Baldoni balletten i form af smukke stewardesser, der sørger for, at I får den fuldendte flyvetur.

- Årets klovnerier står vores lidt håbløse men hyldende morsomme steward Paczo for. Luftkaptajn Baldoni vil naturligvis ikke kunne gennemføre sådan en rejse uden sin tro følgesvend og copilot Leonardo. Som altid mine damer og herre, så bliver det værre og værre. Så sæt Jer tilbage, spænd sikkerhedsbælterne og tag med på en flyvetur I aldrig har oplevet lignende.

Det er smilet, atmosfæren og hele den lune stemning der gør det til et hjerteligt og humørfuldt besøg for hele familien at besøge Cirkus Baldoni, lyder det videre:

- Hos os lægges der vægt på nærheden samt, at tingene skal være i øjenhøjde for alle. Således er mottoet som altid "forestillingen begynder når billetten købes". De hyggelige gamle cirkusvogne, den smilende medarbejder i billetlugen, cirkusdirektøren der står i indgangen og byder folk velkommen, kioskpigen der serverer popcorn og andre lækkerier og klovnen der laver sjov med folk, når de kommer ind, alt sammen en stemning af, at være tæt på det hele.

Et af Cirkus Baldoni kendetegn er, at når forestillingen er slut, står alle artister og siger farvel og på gensyn til publikum. Reserver, køb billetter og se meget mere på www.baldoni.dk eller på ebillet.dk.

Det er også muligt, at reservere billetter på telefon: 20866010 hverdage klokken 9 til 14, weekender klokken 11 til 13 samt på cirkuspladsen fra én time før forestillingen.