Opera, rotter og brændevin

Køge Onsdag - 14. januar 2018 kl. 18:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan var det at høre opera i Det Kongelige Teater i 1800-tallet? Tjaaa... ifølge operaekspert Henrik Engelbrecht var det en blandet fornøjelse. Teatret var iskoldt og stinkende, og rotterne pilede rundt om benene på publikum. Skuespillerne arbejdede for en ussel løn, gik ofte på scenen i en kæmpe brandert og sang Mozarts operaer uden at have nogen form for sangeruddannelse og du kan høre meget mere, når Henrik Engelbrecht giver foredrag på Køge Bibliotek onsdag den 24. januar klokken 19.00

Henrik Engelbrecht har pløjet sig igennem arkiverne for at undersøge operaens vilkår i 1800-tallets København. Og langt det meste af det, han har opstøvet om teatrets drift, skuespillernes arbejdsforhold og publikums opførsel, lyder helt utroligt - ja, nærmest absurd. Man kan i hvert fald roligt sige, at der er en verden til forskel på, hvad publikum oplevede på Det Kongelige Teater dengang og nu.

Det har Henrik Engelbrecht alt sammen beskrevet i sin anmelderroste bog »Opera i guldalderens København«, der udkom i efteråret 2017.

Henrik Engelbrecht er kendt som en af landets mest vidende operaeksperter. Ud over at være forfatter til en række operabøger har han bl.a. været operadramaturg på Det Kongelige Teater, operaredaktør på P2 og musikchef i Tivoli. Samtidig er han kendt for at være en levende og engageret foredragsholder - også her i byen, hvor han to gange tidligere har holdt operaforedrag for fulde huse.

Foredraget sker i samarbejde mellem musikforeningen Køge Klassisk og KøgeBibliotekerne. Billetter kan købes via www.koege-klassisk.dk eller www.koegebib.dk.