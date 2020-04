Send til din ven. X Artiklen: Op mod 500 huse i Køge har alarmerende højt radonniveau Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Op mod 500 huse i Køge har alarmerende højt radonniveau

Køge Onsdag - 07. april 2020 kl. 17:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune har et højt niveau af den kræftfremkaldende gasart radon. XL-BYG i Køge har derfor undervist en stor gruppe lokale håndværkere i, hvordan de effektivt foretager radonsikring af boliger.

Gasarten siver konstant op fra undergrunden - nogle steder meget, andre steder næsten ingenting. Køge Kommune ligger i den høje ende, og mellem en og tre procent af kommunens 16.044 parcel-, række- og stuehuse fra før 2005 har et radonniveau, der er mere end dobbelt så højt, som den anbefalede maksimumsgrænse, fortæller XL-BYG CF Petersen & Søn i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon er hovedårsagen til ni procent af nye lungekræfttilfælde, svarende til 300 om året. På trods af de skadelige virkninger er det svært at overbevise boligejere om at investere i radonsikring af hjemmet. Det oplever XL-BYG, der i de seneste år har kørt kampagner og forsøgt at gøre de private kunder opmærksomme på problemerne med radon - desværre uden det store held.

- Boligejere har mange udfordringer, og radon kommer altså et godt stykke nede på listen. I flere år har vi haft svært ved at engagere boligejerne i blot at undersøge, om der er problemer med radon, hvilket det haltende salg af radonmålere er et bevis på, siger Heidi Vielsøe, der er VVS-ansvarlig i XL-BYG.

Som konsekvens af de private kunders manglende interesse, udvider byggemarkedet på Værftsvej nu indsatsen til også at gælde de professionelle håndværkskunder. Heidi Vielsøe har derfor inviteret en række lokale håndværkere med på kursus i de bedste metoder og produkter til effektivt at begrænse koncentrationen af radon inden døre.

- I stedet for kun at målrette informationen til boligejerne, har vi formidlet efteruddannelse i radonsikring til 34 lokale håndværkere. De er blevet undervist af eksperter i den nyeste viden om sikre boliger mod radon, så de er klædt på til at overbevise boligerne om nødvendigheden af radonsikring, når de mødes i forbindelse med arbejdsopgaver i hjemmene, forklarer Heidi Vielsøe.

Ifølge Heidi Vielsøe er den nemmeste måde at sikre sig mod ophobning af radon i boligen på at sørge for kontinuerlig ventilation af luften. Hun understreger, at det ikke er nok at lufte ud en, to eller tre gange om dagen, da radonkoncentrationen er tilbage på samme niveau efter en halv time. Hun anbefaler et-rums-ventilationsanlæg med varmegenvinding, der konstant cirkulerer luften med et minimalt tab af varme på mellem fem og ti procent.