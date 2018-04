Se billedserie Læsekaravanen fortæller historier og lærer blandt andet eleverne at slå »sten, saks, papir« på arabisk.

Ørkensand og beduinhistorier

Køge Onsdag - 21. april 2018 kl. 09:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et gys går gennem forsamlingen af elever, da et mægtigt lyn flænser den kulsorte ørkennattehimmel på lærredet i den mørklagte gymnastiksal. Så voldsomme ser lyn ud, når man ser dem fra en klippeafsats i Jordans ørken Wadi Rum. Et syn som Hamad og hans familie er vant til, men som var ganske nyt for LæseKaravanens oplægsholdere fra Vallekilde Højskole. Og - må de indrømme da de bliver spurgt - de var ærligt talt lidt bange.

Oxfam IBIS' og Vallekilde Højskoles LæseKaravane er på vej rundt i Danmark for at give danske skolebørn en helt særlig indsigt i hverdagen og livet for børn i Jordan - børn som eleverne har læst om i årets undervisningsmateriale fra Oxfam IBIS. Kirstinedalsskolen er blandt LæseKaravanens mange stop, og eleverne har samlet sig for at høre med.

- Hvor varmt er der i Jordan?, spørger en nysgerrig elev, og betragter eftertænksomt det golde, rødlige ørkenlandskab. Han får forklaret at i hovedstaden Amman var der kun omkring 10-15 grader, men at der ude i ørkenen sydpå fra mere end to grader varmere - og isnende koldt om natten.

Oplægsholderne rejser i deres fortælling videre fra Wadi Rum-ørkenen og til flygtningelejren Za'atari, hvor Muna og hendes syriske familie bor. Eleverne bliver stille da billederne af de små container-huse, de fodstampede gader og Munas store familie glider over lærredet. En elev spørger eftertænksomt:

- Kunne I høre bomberne dernede?

Oplægsholderne fortæller, at selvom Jordan ligger i et område med mange konflikter, er der heldigvis fred i landet, så ingen smider bomber. Eleverne hvisker lavmælt sammen ved dén forklaring.

Et øjeblik efter betragter de åndeløst videomontagen af jordanske landskaber, markeder og indbyggere, og kaster sig straks efter ud i at lære at slå »Sten, saks, papir« på arabisk under instruktion fra oplægsholderne. Snart runger ordene »Hajar, waraqah, meqas!« gennem hele salen. Især en hilsen fra børnene i LæseRaketten, som oplægsholderne besøgte i Jordan, og som eleverne kender fra deres arbejde med undervisningsmaterialet, tager også kegler. Eleverne ser begejstrede til mens dragebyggeren Nidal fra Baqa'a viser, hvor højt hans drage kan flyve, og de smiler ved synet af de velkendte ansigter, som nu taler direkte til dem.

Også oplægsholderne smiler.

- Det er fantastisk at være her i dag og fortælle om Jordan til så engagerede og interesserede elever. Eleverne var enormt videbegærlige omkring livet som barn og ung i Jordan, og fik samtidig indsigt i komplekse temaer som krig og tilværelsen i en flygtningelejr, siger Rebecca Mylin, som er blandt oplægsholderne, der til daglig er elever på Vallekilde Højskole.