Ønsker om større butikker i Den Hvide By

Køge Onsdag - 30. januar 2020

Et par håndfulde erhvervsdrivende mødtes onsdag aften til borgermøde med lokalpolitikere og embedsmænd i Den Hvide By. Formålet var at give klima- og planudvalget inspiration til udvikling af området, som i dag er omfattet af Lokalplan 2-46, der udlægger området til kulturelle formål, erhverv og store butikker. Ingen butik må være mere end 1500 kvadratmeter og muligheden for at etablere en enkelt butik med op til 5000 kvadratmeter er allerede udnyttet af XL-Byg.

Der bliver dog brug for flere butikker af den størrelse, påpegede bilforhandler Max Due. Han oplyste, at de autoriserede bilforhandlere har udpeget Køge som én af fremtidens fem »bilbyer« på Sjælland. De øvrige udpegede byer er Roskilde, Slagelse, Næstved og Holbæk. Udviklingen går mod færre og større bilforretninger og skal Køge beholde sin position som en fremtidens bilby, bør politikerne tilgodese branchen behov, lod Max Due forstå.

- Der er ingen tvivl om, at I kommer under pres fra bilbranchen. Det er vigtigt, at der bliver plads til de pladskrævende erhverv. Der bliver brug for byggerier, der er væsentligt større end de 2000 kvadratmeter - måske 5000 - 6000 kvadratmeter. Bilerne fylder jo og vi kan ikke stable dem oven på hinanden og der er ikke en bilforhandler på Tangmosevej, der ikke skriger efter mere plads, påpegede Max Due i sit indlæg og tilføjede, at det efter hans mening er meget vigtigt, at byggeretten bliver værnet om og udnyttet.

Afslag på outlet

Charlotte Sparre har flere gange forgæves søgt om at få lov til at etablere en outlet, men har fået afslag fra Køge Kommune. Hendes udfordring er, at hendes outlet kræver mindst 1000 kvadratmer butiksareal og i bymidten må butikkerne højst være 400 kvadratmeter, mens der ikke er ledige butikslokaler i den rette størrelse på andre erhvervsområder.

- Vi kan ikke gøre plads til din outlet - det kræver en accept fra staten. Og byrådet har været med til at bakke op om, at det er i bymidten, udviklingen af detailhandlen skal foregå, lød forvaltningens besked til den frustrerede detailhandler.

Formand for klima- og planudvalget Niels Rolskov noterede sig, at udvalget havde fået brugbare input med sig til det videre arbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan og oplyste, at forslag til Planstrategi 2020 er på Økonomiudvalgets dagsorden i næste uge.

Har du ideer og forslag til kommuneplantillæg eller lokalplanforslag kan du sende dine bemærkninger til tmf@koege.dk. Høringsperioden udløber mandag den 10. februar.