Køges hold bestod af Carsten Holløse, Bart van der Sprong og Thomas Ensbye.

Ølhunde vandt sølv ved DM

Køge Onsdag - 12. marts 2018 kl. 18:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 10. marts 2018 afholdtes der DM i blinde-ølsmagning i Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus med deltagelse af 15 tre-mands hold fra mange af Danske Ølentusiasters lokalafdelinger - og holdet fra Køge opnåede med en andenplads sit hidtil bedste resultat..

De 15 hold kom blandt andet fra Roskilde, Næstved, Ballerup, Horsens, Amager, Rødovre, København og Køge. Det er ikke et officielt mesterskab, men ifølge arrangørerne, Danske Ølentusiaster, det tætteste man kan komme til det i Danmark.

Der var tale om en konkurrence på udholdenhed, men hvor udholdenhed ofte forbindes med sund kost og jævnlig hård motion, så var parametrene nogle ganske andre ved DM i blinde-ølsmagning.

Her blev de 15 hold udsat for at skulle smage sig igennem 13 øl - 1 dl til hver - og hvor rækkefølgen er givet på forhånd. Man starter med de øl med den laveste alkoholprocent, og slutter med dem med den højeste - hvilket denne gang var en Maureen The Maverick Moonshiner fra Amager Bryghus.

De 13 øl skulle vurderes, og så skulle holdene gætte på hvilken øltype, fra hvilket bryggeri og hvilken ølstilart der var tale om. Ikke noget let opgave, og det forudsætter at deltagerne har en bred ølviden og erfaring, og for alle de tre hold Køge sendte af sted til DM, gælder det at de ni deltagere alle har smagt sig igennem mange tusinde øl.

Sådan et DM er ikke en let opgave, og mange af de stillede spørgsmål er faktisk ret onde, og specielt når der også indgår spørgsmål, der kan være falske. Køges hold 2 måtte ud i omsmagning med to andre hold før end andenpladsen var hjemme.

Undervejs skulle deltagerne igennem spørgsmål og smagning omkring af alkoholfrie øl, lager og pilsnere, christmas og session øl, belgiske tripel og dubbel typer, sourbeer, stout og porter typer samt voldhumlede pales ales og barley wine typer.