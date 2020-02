Økonomien holder vand

Området mellem Ivar Huitfeldts Vej og Rådhusstræde er snart klar til at blive forvandlet fra byggeplads til boliger. Lokalplanforslaget er nu sendt i høring.

Køge Onsdag - 27. februar 2020 kl. 08:42 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det budget, som et enigt byråd vedtog i efteråret, holder vand. Det viser årets første økonomiske redegørelse. Samtlige politiske udvalg overholder nemlig de budgetter, som er lagt, og det betyder, at der er balance i Køge Kommunes økonomi, konstaterer Køge Kommune i et referat af tirsdagens møde i byrådet.

- Årets første økonomiske redegørelse viser, at byrådet har været fremsynet og realistisk i efterårets budgetlægning. De politiske udvalg har efterfølgende gjort et gedigent stykke arbejde og overholdt budgetterne. Alt i alt giver det ro på økonomien og dermed ro på for såvel borgere som medarbejdere. Første økonomiske redegørelse er simpelt hen resultatet af et flot stykke politisk arbejde hele vejen rundt, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådet modtager tre gange årligt de såkaldte økonomiske redegørelser. De er et vigtigt værktøj, der giver et overbliksbillede over kommunens økonomiske situation. Byrådet er i gang med at omlægge en del af økonomien for at blive klar til at udvikle kommunen endnu mere, blandt andet gennem investeringer i daginstitutioner, skoler og ældreområdet.

- Da et enigt byråd lagde budget i efteråret, afsatte vi netop penge til de flere børn vi ved kommer til kommunen, og de flere ældre der får brug for hjælp. Ikke mindst på grund af Køge Kommunes flotte udvikling gælder det om at bevare styringen, så vi hele tiden har mulighed for at prioritere pengene der, hvor der er mest brug for dem. Når vi har styr på økonomien, er vi foran på point. Derfor er årets første økonomiske redegørelse en rigtig dejlig nyhed, siger borgmester Marie Stærke.

Redegørelsen viser dog en enkelt uforudset udgift, der venter - nemlig en kollektiv sanktion fra staten, da landets kommuner samlet set har hævet skatten mere, end økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening tillader, på trods af at skatten er uændret i Køge Kommune.

Beløbet kendes ikke, men vil afspejles i årets anden økonomiske redegørelse.

Flere boliger i Rådhusstrade Den sidste og nordligste del af Rådhusstræde i Køge er snart klar til at blive forvandlet fra byggeplads til boliger, fremgår det af referatet fra byrådsmødet.

Det drejer sig om området nord for P-huset, mellem Ivar Huitfeldts Vej og Rådhusstrædet, op til Niels Juelsgade.

Byrådet sagde tirsdag ja til et lokalplansforslag, der vil gøre det muligt at bygge op til 3.500 kvadratmeter boligareal i tre længebygninger, hvoraf to højest må være tre etager, mens den nordligste højest må være to etager.

- Det er vigtigt at Rådhusstræde – og hele det stationsnære kerneområde – harmonerer med den omkringliggende by. Derfor trapper boligerne ned fra P-huset mod de hyggelige byhuse, der ligger nord for, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplanforslaget sendes nu i høring i otte uger.

