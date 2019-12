Se billedserie Formand for Køge Handel Søren Storgaard jublede, da Køge i 2016 vandt prisen som »Årets handelsby«. Nu ønsker han en detailhandelsstrategi for at styrke handelslivet. Foto: Henrik Førby Jensen

Nyt samarbejde skal styrke handelslivet

Køge Onsdag - 23. december 2019 kl. 12:45 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fælles retning for Køges handelsliv skal forløse Køges store potentiale, og lokke endnu flere børnefamilier og handlende til byen. Køge Handel, erhvervsfonden Connect Køge og Køge Kommune etablerer nu en fælles arbejdsgruppe, som skal arbejde for at gøre den gamle købstad endnu mere attraktiv og fyldt med oplevelser.

Køge by skal være rig på oplevelser. Oplevelserne er nemlig det ekstra trækplaster, der skal få børnefamilier og handlende til at springe den anonyme online-handel over, og i stedet opleve glæden ved god service, attraktive byrum og overraskende events.

- Vi vil rigtig gerne derhen, hvor vi sammen med Køge Kommune kan udarbejde en samlet detailhandelsstrategi for Køge, hvor vi effektivt får igangsat nogle nye attraktioner i byen, og i særdeleshed får udnyttet vores store middelaldertorv i en større grad end vi gør i dag. Nu nedsætter vi en arbejdsgruppe, hvor kommune og erhvervsdrivende sammen arbejder for at Køge fortsætter med at være en af Danmarks mest attraktive handelsbyer, siger Søren Storgaard, formand for Køge Handel.

På linje med andre byer mærker også Køges butikker den eskalerende nethandel, ligesom mange butiksejere kan mærke, at indførelsen af betalingsparkering i Køge by, har flyttet en del af kunderne til andre byer.

Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek ser frem til det tættere samarbejde med Køges handelsdrivende.

- Køges potentiale er kæmpestort. Vi har allerede i dag en levende gågade og et levende Torv, og hvis vi sammen bygger videre på de gode tiltag, som er i gang, er jeg sikker på, at Køge by bliver ved med at vokse og udvikle sig. Det sker ikke af sig selv. Køge har altid levet af mennesker med visioner, og netop visionerne for vores by og vores kommune er jeg sikker på kommer i fokus, når kommune og handelsliv nu sætter sig sammen for at tænke gode tanker om fremtiden. Lige nu er betalingsparkeringen et vilkår, som vi er bundet til, så lad os i stedet se på de mange andre muligheder, vi har at arbejde med, siger han.

Hos erhvervsfonden Connect Køge er direktør Allan Munch overbevist om, at der er masser af potentiale i det nye samarbejde.

- Det glæder mig, at Køge by nu har fået et forum, hvor kommune og handelsdrivende kan nærme sig hinanden og diskutere muligheder for udvikling. Køge har nogle helt unikke branding-muligheder, som vi skal have solgt til hele oplandet og ikke mindst til turister. Det handler om at bygge videre på hele Køges historie som attraktiv, moderne købstad i hyggelige middelalderrammer, og det arbejde ser jeg frem til at skyde i gang, siger Allan Munch.