Nyt »klubhus« til unge golfspillere

Grundet brand i bagrum og maskinhal i sommeren 2016 fik klubben opstillet en midlertidig pavillon til opbevaring af golfudstyr indtil genopbygningen var færdiggjort. Efter genopbygningen kom på plads stod pavillonen tom - bestyrelsen i Køge Golf Klub valgte at give ungdommen mulighed for at have et eget »klubhus« - et værested, hvor deres behov er sat i højsædet og med hjælp fra Nordea Fonden er det nu muligt at indrette den helt ungdommens ånd.