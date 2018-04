Nyt baggagerumsmarked for private kræmmere

Det er Lions i Køge, der i samarbejde med Kvickly står for denne nye genbrugsaktivitet. Lions står for tilmelding og den praktiske del, mens Kvickly også er på pladsen med salgsboder og noget spiseligt og drikkeligt. Der bliver for øvrigt tilbudt gratis deltagelse i et børneloppemarked. Men det hele forudsætter, at du tilmelder sig som »kræmmer«.