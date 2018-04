Nye tal: Flere dyrker idræt i Køge

- Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at foreningsidrætten fortsætter med at stå stærkt i Danmark. I idrætten arbejder vi for at skabe tilbud, der er tilpasset de ændrede idrætsbehov i befolkningen. Ikke mindst med nye og mere fleksible motionstilbud. Det er helt afgørende i vores Bevæg dig for livet-samarbejde i DGI og DIF og afgørende for at nå målsætningen om at blive den mest idrætsaktive nation i verden, siger Søren Møller, formand i DGI.