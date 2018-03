Se billedserie Jannike Provstgaard glæder sig til at åbne sin nye skønhedsklinik. Foto: Henrik Førby Jensen

Ny skønhedssalon i Boholte

Køge Onsdag - 30. marts 2018 Af Henrik Førby Jensen

I seks år har Jannike Provstaard drevet sin skønhedsklinik på sin privatadresse, men torsdag i denne uge tager hun et nyt skridt, når hun holder åbning i Boholte centret, hvor hun fremover tilbyder behandlinger og samarbejder med fire kolleger - Hanne Möhring, Maja Pedersen, Birgitte Olafsson og Maibritt Christensen.

Det er en både spændt og glad Jannike Provstgaard, som Køge Onsdag møder i fuld gang med forberedelserne.

- Torsdag fredag og lørdag byder vi kunderne velkomne med et lille glas og vi vil have nogle rigtig gode åbningstilbud, fortæller hun og forklarer, at man skam gerne må kigge indenfor selvom man ikke har en tid eller har planer om at bestille én.

- Mange gange er det sådan, at folk kun kommer indenfor i skønhedssaloner, hvis de har en tid. Jeg vil gerne skabe et miljø, hvor folk også kigger inden for og får en sludder, kigger lidt og køber måske en creme, fortæller hun.

På hylderne står hudpleje produkter fra producenter som Monteil, Yonka og Neovita og Jannike Provstgaard har gennem årene taget sig en række uddannelser, så hun i dag er en særdeles kompetent behandler inden for negle, voks, vipper, hotstone massage, pedicure og som hudterapeut.

- Jeg har taget »hele pakken« inden for kosmetologi og er faktisk uddannet til at arbejde med huden helt ned på celleplan, forklarer Jannike Provstgaard. Hendes faste kunder har været lidt bekymrede for, at hyggen fra hendes tidligere behandlingslokale ny også følger med til den nye adresse, hvor lokalerne er på85 kvadratmeter og indeholder to behandlingsrum. Men det gør hyggen, forsikrer kosmetologen.

Hun glæder sig til at åbne og er genstand for stor opmærksomhed blandt beboere og handlende, der har spurgt ivrigt til, hvad der skal ske i lokalet, som har stået tomt gennem længere tid.

- Det har faktisk været sådan, at håndværkerne spurgte, om de måtte dække vinduerne til, så de kunne få arbejdsro for de mange, der kommer og spørger, men jeg har sagt til dem, at det må de tage med. Det er jo en del af det hele, at folk kan se, hvad der foregår.