Ny kunderådgiver

Rikke Langermann, 43 år, er startet som kunderådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyns filial i Køge. Hun kommer fra en lignende stilling i et andet pengeinstitut og har over 20 års erfaring i den finansielle sektor, oplyser sparekassen.

- Jeg glæder mig til at møde både nye og eksisterende kunder og til at være en positiv del af lokalmiljøet. Jeg ser ligeledes frem til at være en del af en lokal sparekasse og samarbejde med et dygtigt og alsidigt team, siger hun.