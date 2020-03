Efter 30 år i Vestergade har Hanne og Jan Thomsen solgt rosmedic til Bandagist Jan Nielsen A/S.

Ny indehaver af specialbutik

Køge Onsdag - 30. marts 2020

Rosmedic - Køges eneste specialbutik for bandager, sygeplejeartikler, brystproteser - har fået ny ejer: Bandagist Jan Nielsen A/S har overtaget Rosmedic, da Hanne og Jan Thomsen har valgt at gå på velfortjent pension efter 30 år i Vestergade.

- Da vi satte butikken til salg, spurgte mange af vores kunder: "Hvad skal vi så gøre?" eller "hvor skal vi gå hen med netop vores problem?". Det var selvfølgelig lidt bekymrende for os at der var tvivl hos kunderne, men nu er der heldigvis en løsning, konstaterer de nu tidligere indehavere.

Kompetent køber

Butikken har ligget på adressen Vestergade 20D i alle sine 30 år og den nye beholder både navn, adresse og personalet. Den formelle overtagelse skete 31. marts.

- Desværre kan vi ikke i disse tider holden nogen form for aktivitet til at fejre overtagelsen. Men bekymringen over uvisheden med rosmedic kan man godt se bort fra. Det er en kompetent køber i faget, som vil tilføre flere muligheder, forsikrer parret.

Flere muligheder

Jan Nielsen A/S har gennem mange år serviceret lokalområdets genoptræningscentre og ser sig selv som en lokal bandagistvirksomhed med fokus på service. Nu kan virksomheden også tilbyde Rosmedics speciale: Sko til vanskelige fødder, småbandager, brystproteser og små hjælpemidler. Samt måltagning og levering af blandt andet proteser, dropfodsskinner fodindlæg, korsetter, brokbandager og håndskinner efter mål.

- Vi ser frem til at kunne yde endnu bedre service her i Køge området med muligheden for, at vi får de tre dygtige piger fra Rosmedic ind i vores team, siger Jan Nielsen.

For kunderne vil der dagligdagen ikke ske de store ændringer, lover han.

- Vi har stadig det samme vareudvalg og de samme søde piger til at betjene, men nu vil der ovenikøbet blive mulighed for at få konsultation hos en bandagist.

Gammel virksomhed

Bandagist Jan Nielsen A/S er en virksomhed med 48 ansatte, der alle brænder for at gøre vores til, at vores medmennesker får den bedste mulighed for, at få så aktivt et liv som muligt ved at tilbyde den enkleste og smarteste hjælpemiddelløsning. Virksomheden er over 100 år gammel og har således masser af iboende erfaring. Hovedafdelingen ligger i Københavns centrum, men virksomheden har klinikker over hele Sjælland, på Fyn og Sønderjylland. Virksomheden tiltrækker medarbejdere fra hele verden.